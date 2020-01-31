В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже одежды из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже спортивной одежды из магазина.

29 января неизвестный гражданин похитил мужскую футболку для тренинга и мужское поло из магазина спортивных товаров, расположенного по адресу – улица Волгоградская.

Предполагаемый преступник был одет в коричневую куртку с воротником белого цвета, черные штаны и ботинки серого цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: (83432) 29-77-88, 29-77-58, 89876839397 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф