Спортсменка из Мордовии стала победительницей первенства Приволжского федерального округа по боксу.

Чемпионат и первенство ПФО по боксу недавно завершились в Кирове. Представительница Мордовии Мария Кучманова, являющаяся воспитанницей СШОР по боксу им. О. Маскаева, одержала победу среди девушек возрастной категории 15-16 лет в весе свыше 80 кг. Кроме того, спортсменка была признана лучшим боксером первенства ПФО.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru