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Спортсменка из Мордовии стала победительницей первенства Приволжского федерального округа по боксу

Спортсменка из Мордовии стала победительницей первенства Приволжского федерального округа по боксу

Спортсменка из Мордовии стала победительницей первенства Приволжского федерального округа по боксу.

Чемпионат и первенство ПФО по боксу недавно завершились в Кирове. Представительница Мордовии Мария Кучманова, являющаяся воспитанницей СШОР по боксу им. О. Маскаева, одержала победу среди девушек возрастной категории 15-16 лет в весе свыше 80 кг. Кроме того, спортсменка была признана лучшим боксером первенства ПФО.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru