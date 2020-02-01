В Саранске полицейские изъяли наркотики у двух парней

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух парней.

На улице Титова с разницей в два часа стражи порядка задержали 22-летнего жителя Нижегородской области и 20-летнего студента, проживающего в посёлке Ялга, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и изъяты наркотики общей массой более 2,5 г.

Парни сообщили, что приобрели запрещенные вещества для личного употребления.

Молодые люди были привлечены к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф