В Мордовии полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения операции «Нелегальный мигрант» выявили несколько фактов нарушения миграционного законодательства.

Стражами порядка было установлено, что в начале декабря прошлого года 39-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире, расположенной в Пролетарском районе города, гражданина Казахстана 1961 года рождения.

Также было установлено, что 59-летний житель села Кишалы Атюрьевского района в конце ноября минувшего года фиктивно поставил на миграционный учет лицо без гражданства 1997 года рождения, указав местом проживания последнего свой дом.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф