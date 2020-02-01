В Саранске полицейские изъяли наркотики у 20-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 20-летнего молодого человека.

Возле дома, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, сотрудниками полиции был задержан 20-летний безработный житель посёлка Комсомольский, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,92 г.

Парень заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф