В Саранске объявили оперативное предупреждение на 2 февраля

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 2 февраля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что днём 2 февраля на территории Саранска, а также местами по Мордовии ожидаются порывы южного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. На улицах следует обходить шаткие строения и деревья.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru