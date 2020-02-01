Жительница Саранска получила смертельную травму, упав со ступенек

В Саранске местная жительница получила смертельную травму в результате падения со ступенек.

Инцидент произошел несколько дней назад на улице Ярославской. По предварительной информации, 58-летняя гражданка, выйдя из магазина, поскользнулась на обледенелых ступеньках и упала. В результате падения женщина сильно ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована. Спустя некоторое время гражданка скончалась в больнице.

По информации «Известий Мордовии».

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