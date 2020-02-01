В январе около 40 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

На протяжении первого месяца 2020 года жители Мордовии перечислили мошенникам более 2,7 млн рублей.

На протяжении минувшего месяца около 40 жителей Мордовии стали жертвами мошенников. В некоторых случаях деньги перечислялись преступникам под предлогом покупки различных товаров. Также весьма часто жители Мордовии сообщали данные своих банковских карт мошенникам, которые представлялись работниками банков, рассказывали о попытке похищения денежных средств со счетов пострадавших некими злоумышленниками, а затем заявляли, что персональная информацию им нужна для пресечения указанных противоправных действий.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф