В Саранске 31-летний мужчина пытался украсть конфеты из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан житель Ардатовского района, который пытался украсть несколько коробок конфет из магазина.

Днём 30 января в северо-западной части Саранска сотрудники Росгвардии заметили, что из магазина выбежал мужчина, за которым гнались работники торгового заведения. Стражи порядка задержали беглеца, которым оказался 31-летний житель Ардатовского района. Выяснилось, что мужчина пытался пронести мимо кассы шесть коробок конфет, которые он спрятал в рюкзак.

Для дальнейшего разбирательства житель Ардатовского района был передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia