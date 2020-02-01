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Спортсмены сборной Мордовии завоевали две медали на чемпионате ПФО по лыжным гонкам

Спортсмены сборной Мордовии завоевали две медали на чемпионате ПФО по лыжным гонкам

Лыжники из Мордовии завоевали две медали на чемпионате Приволжского федерального округа.

Чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам проходит в Кирово-Чепецке. В рассматриваемых соревнованиях принимают участие более 140 спортсменов из нескольких регионов России.

Представители Мордовии смогли завоевать две медали. Победителем в гонке свободным стилем на 15 километров стал воспитанник ГБУ РМ «КСШОР» Алексей Кулешов, а в женском спринте бронзовую медаль завоевала Александра Трофимова.

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Источник: mordovia-sport.ru