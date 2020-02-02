В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание бани и надворных построек

В Ромоданово произошло возгорание бани и надворных построек.

Вечером 1 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Нагорной. Возле дома №11 загорелись баня и надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Старошайговском районе загорелась баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru