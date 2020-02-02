В Мордовии издательство оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Мордовии суд вынес приговор за нарушение законодательства о противодействии коррупции в отношении издательства.

В 2017 году заместитель генерального директора издательства «Дрофа-Новая школа» передал директору ООО «Ритейл-Сервис» денежные средства в сумме 508 тыс. рублей, чтобы последний отозвал жалобу на результаты электронного аукциона по закупке комплектов оборудования для обучения, заказчиком которого было министерство образования Мордовии.

Стоимость контракта составляла 14,5 млн рублей. Если бы антимонольный орган признал упомянутую жалобу обоснованной, издательство потеряло бы большие деньги.

Решением суда в отношении ООО «Дрофа – Новая школа» была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 1,016 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru