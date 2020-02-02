В Саранске горел мусорный бак

В Саранске произошло возгорание мусорного бака.
Указанное происшествие произошло ранним утром 1 февраля на территории Ленинского района города. Возле дома №79, расположенного по адресу – улица Ботевградская, загорелся мусорный бак. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания мусорного бака в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание бани и надворных построек.
Источник: 13.mchs.gov.ru