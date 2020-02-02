В Саранске горел мусорный бак

В Саранске произошло возгорание мусорного бака.

Указанное происшествие произошло ранним утром 1 февраля на территории Ленинского района города. Возле дома №79, расположенного по адресу – улица Ботевградская, загорелся мусорный бак. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания мусорного бака в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание бани и надворных построек.

Источник: 13.mchs.gov.ru