В Мордовиястате сообщили, сколько заработают переписчики

Стало известно, сколько в Мордовии заработают переписчики населения.

Мордовиястат сообщает, что для переписи населения в регионе понадобятся 1693 переписчика и 242 контролера полевого уровня.

Принять участие в переписи населения могут работники бюджетной сферы, а также студенты.

Переписчики, которые будут работать в период с 1 по 31 октября, заработают 16 тыс. рублей. Контролерам полагается выплата в размере 18 тыс. рублей, они начнут работать 14 сентября.

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Источник: mrd.gks.ru