В Мордовии в скором времени высадят сосновый лес

В Мордовии весной высадят сосновый лес.

Лес высадят в рамках проекта под названием «Подари лес другу». Данный проект стартовал в национальном парке «Смольный» в 2017 году. В течение трех лет было высажено 534 тыс. сеянцев сосны.

Весной текущего года в упомянутом парке высадят ещё 12,5 га молодых хвойных деревьев. За высаженными сеянцами регулярно будут ухаживать работники «Смольного».

По словам главы дирекции национального парка, приживаемость лесных культур составляет не менее 91%.

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Источник: zapoved-mordovia.ru