В Мордовии школьник серьезно пострадал во время урока физкультуры

В Чамзинском районе школьник пострадал во время урока физкультуры.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в одной из школ упомянутого района. Ученик пятого класса играл вместе с другими школьниками в футбол. В определенный момент мальчик споткнулся и упал. Ребенок не мог пошевелить плечом. Школьник был оперативно госпитализирован. Медики диагностировали у мальчика сложный перелом. Несколько ближайших месяцев ребенок будет ходить в гипсе.

По информации «Известий Мордовии».

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