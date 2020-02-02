В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 3 февраля

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 3 февраля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что в ночь на 3 февраля на территории республики ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду. Видимость в осадках будет составлять 3-5 километров.

Жителям Мордовии рекомендовано быть крайне осторожными и внимательными по причине сложной метеорологической обстановки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru