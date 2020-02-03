30-летняя жительница Саранска стала жертвой мошенника

В Саранске 30-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно 30-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и рассказал о том, что некто намеревается оформить кредит на её имя. Затем незнакомец попросил женщину сообщить ему данные принадлежащей ей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении, заявив, что эти сведения нужны для пресечения упомянутых действий мошенников. Горожанка предоставила якобы работнику банка необходимую информацию. Спустя некоторое время женщина узнала о том, что на неё была оформлена кредитная карта, с которой были украдены денежные средства в сумме 125 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф