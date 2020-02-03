В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Днём 2 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Севастопольской. Огонь вспыхнул в жилом доме №46А. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на лестничной площадке горит мусор. Площадь распространения пламени составляла 0,1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru