В Рузаевке построят новый детский сад

В Рузаевке будет построен новый детский сад.

Указанный объект будет возведен на пересечении улиц Ухтомского и Агейченко. Новый детский сад будет рассчитан на 108 мест. Данный объект заменит старое здание дошкольного учреждения №2, которому уже практически 100 лет.

Ожидается, что строительство детского сада начнется весной. По предварительной информации, здание будет возведено за 6 месяцев. Детсад начнет работать до конца текущего года.

По информации «Известий Мордовии».

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