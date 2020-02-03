Мэр Саранска призвал пристальнее следить за состоянием кровель

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал более пристально следить за состоянием кровель.

В период с 20 января по 2 февраля за несвоевременную уборку кровель от ледяных наростов и за ненадлежащую уборку пандусов были привлечены к административной ответственности «Домоуправление №25», АО «Объединение автовокзалов и автостанций» и ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева», «Домоуправление №35» и магазин «Пятерочка» (б. Эрьзи, д.12).

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего 3 февраля, призвал подчиненных активнее проводить работу в данном направлении.

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Источник: adm-saransk.ru