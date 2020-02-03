Саранск скоро начнет готовиться к акции «Чистый город»

В Саранске в скором времени начнется подготовка к общегородской акции под названием «Чистый город».

Обычно указанная акция начинается в апреле, но мэр Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 3 февраля, заявил, что в том случае, если будут иметь место благоприятные погодные условия, к уборке территорий нужно будет приступить раньше. Также градоначальник заявил, что к 1 маю город должен быть вычищен.

Помимо этого, во время совещания Пётр Тултаев дал ряд поручений, которые касаются фасадов административных зданий и прилегающих к ним территорий.

По информации «Известий Мордовии».

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