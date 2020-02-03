В Атяшево горел мусор

В Атяшево произошел пожар в заброшенной постройке.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 2 февраля. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Т. Бибиной, загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru