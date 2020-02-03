В Саранске два сотрудника механического завода подозреваются в получении взяток

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников механического завода, которые подозреваются в получении взяток.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что заместитель директора Саранского механического завода и начальник отдела материально-технического снабжения данного предприятия получали от предпринимателей взятки за оказание содействия при заключении и исполнении государственных контрактов.

Общая сумма взяток, полученных подозреваемыми, составила около 340 тыс. рублей.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru