В Саранске иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 35-летний мужчина попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 1 февраля на территории Ленинского района города. 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «Опель-Корса», двигаясь по улице Полежаева, допустила наезд на 35-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики осмотрели пострадавшего на месте происшествия. Госпитализация мужчине не понадобилась.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф