В Большеберезниковском районе водитель снегохода врезался в жилой дом

В Большеберезниковском районе мужчина, управлявший снегоходом, врезался в жилой дом.

Происшествие произошло вечером 1 февраля на территории базы отдыха «Инерка». 35-летний гражданин, находившийся за рулем снегохода, из-за превышения скорости потерял контроль над управлением и врезался в жилой дом.

Водитель снегохода получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

Известно, что в минувшем году 35-летний граждан 98 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, было установлено, что у мужчины нет права управления снегоходом.

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Источник: 13.мвд.рф