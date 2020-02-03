В Саранске 26-летний водитель легковушки сбил 33-летнего пешехода

В Саранске 33-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 1 февраля на улице Попова. 26-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21114 совершил наезд на 33-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

Пешеходу понадобилась медицинская помощь.

Водитель легковушки уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф