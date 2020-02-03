В Саранске пассажирский автобус врезался в столб

В Саранске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Указанный инцидент произошел утром 31 января на территории Октябрьского района города. 57-летний гражданин, находившийся за рулем пассажирского автобуса марки ПАЗ, двигаясь по улице Осипенко, из-за сложных метеорологических условий не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Пострадала 49-летняя пассажирка автобуса. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Большеберезниковском районе водитель снегохода врезался в жилой дом.

Источник: гибдд.рф