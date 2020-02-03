В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали женщина и ребенок

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие было зафиксировано вечером 31 января на территории посёлка Комсомольский. В микрорайоне №1 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-210740, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21124, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали два пассажира второй машины, среди которых 30-летняя женщина и 4-летний мальчик.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф