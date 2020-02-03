В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадал 2-летний ребенок

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал 2-летний мальчик.

Происшествие произошло вечером 31 января на территории Ленинского района города. На улице Полежаева 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Гранта», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения вторая машина врезалась в автомобиль марки «Вольво», который двигался в попутном направлении.

Телесные повреждения получил 2-летний мальчик, находившийся в салоне ВАЗа. Ребенок был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф