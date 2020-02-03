В Рузаевке в результате ДТП пострадали два человека

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошел вечером 31 января на улице Луначарского. По предварительным данным, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», из-за метеорологических условий не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Ларгус».

Водитель «Приоры» и 26-летний парень, управлявший второй машиной, были госпитализированы в травматологическое отделение ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ».

Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал 2-летний ребенок.

Источник: гибдд.рф