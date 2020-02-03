В Саранске будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Энгельса

В Саранске в период с 4 по 6 февраля на улице Энгельса будет запрещена стоянка транспортных средств.

В период с 22:00 4 февраля до 06:00 6 февраля будет запрещена стоянка транспортных средства по ул. Энгельса от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург.

Рассматриваемое ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период уборки снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru