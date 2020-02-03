Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии принял участие в соревнованиях по лыжным гонкам

Сотрудник следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии принял участие в соревнованиях по лыжным гонкам.

Указанные соревнования проходили на базе регионального лыжно-биатлонного комплекса Мордовии. В гонке на 15 километров свободным стилем принял участие инструктор группы кадров и работы с личным составом Андрей Токаренко, заняв итоговое пятое место.

Участие в спортивных соревнованиях способствует укреплению здоровья, пропагандирует важность физической подготовки и здорового образа жизни среди сотрудников уголовно-исполнительной системы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su