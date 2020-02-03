Правозащитники посетили одну из колоний Мордовии

Правозащитники Галина Шикина и Александр Сергеенко посетили колонию-поселение №8 УФСИН РФ по Мордовии.

Представители общественности побывали в жилых помещениях отрядов, столовой и банно-прачечном блоке.

В ходе визита правозащитники интересовались условиями содержания осужденных, медицинским обслуживанием, а также отвечали на задаваемые вопросы.

Каких-либо жалоб и заявлений со стороны осужденных не поступило.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su