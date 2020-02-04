В Атяшевском районе горела заброшенная постройка

В Атяшевском районе произошло возгорание заброшенной постройки.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 3 февраля. На территории населенного пункта Пилесево загорелась заброшенная постройка, расположенная по адресу – улица Пролетарская. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru