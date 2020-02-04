В Зубовой Поляне полицейские изъяли гашиш у 19-летнего парня

В Зубовой Поляне сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у 19-летнего местного жителя.
В ночное время суток стражами порядка был задержан 19-летний молодой человек, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят гашиш массой более 5,7 г.
Парень пояснил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф