В Зубовой Поляне полицейские изъяли гашиш у 19-летнего парня

В Зубовой Поляне сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у 19-летнего местного жителя.

В ночное время суток стражами порядка был задержан 19-летний молодой человек, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят гашиш массой более 5,7 г.

Парень пояснил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф