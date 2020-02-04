В Саранске водитель легковушки сбил двух женщин на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 3 февраля на территории Ленинского района города. На пересечении улиц Коммунистической и Ботевградской 36-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершая левый поворот, допустил наезд на двух женщин 32- и 39-летнего возраста, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что водитель легковушки в прошлом году 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф