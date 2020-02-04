В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 20-летний парень

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 20-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 3 февраля на 3-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Рузаевка, Сузгарье и Ключарево. По предварительной информации, 20-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки «Лифан», не смог справиться с управлением по причине превышения скорости, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части на обочину, а после этого совершило наезд на снежный вал.

Молодой человек доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Было установлено, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф