В Саранске была пресечена деятельность шести игровых клубов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность шести игровых клубов.

Стражами порядка было установлено, что в период с января 2018 года по нынешний год организаторы трех преступных групп, которые никоим образом не были связаны друг с другом, в условиях конспирации незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых нежилых и торговых помещениях, расположенных на территории Саранска. Участниками указанных групп были около 30 жителей Мордовии и других регионов России.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 75 игровых терминалов, компьютерную технику, телефоны, банковские карты, планшеты, ноутбуки, документы, черновые записи, жесткие диски, а также денежные средства в сумме около 3 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф