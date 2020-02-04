57-летняя жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме иностранца

В Мордовии 57-летняя местная жительница фиктивно прописала в своем доме иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре прошлого года 57-летняя жительница села Кечушево Ардатовского района, не имеющая постоянного места работы, прописала в принадлежащем ей доме гражданина Кыргызстана 2004 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф