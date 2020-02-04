В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «А ну-ка девушки!»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс среди осужденных женщин под названием «А ну-ка девушки!».

На общем собрании осужденных, проводимом в отряде, были выбраны участницы конкурса и группы поддержки.

Выступления оценивались жюри конкурса и включали в себя следующие этапы: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна», «Модный показ» и «Хозяюшка».

Победительницей конкурса стала Яна Иванова. Второе место заняла Татьяна Рустамова. Третье место досталось Елене Марусий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su