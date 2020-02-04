В Мордовии психологи работают с ВИЧ-инфицированными осужденными

Психологи исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии проводят с ВИЧ-инфицированными осужденными психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия.

Указанные мероприятия направлены на разъяснение отрицательных последствий прерывания антиретровирусной терапии, а также аутогенные тренировки, целью которых является снятие негативного психоэмоционального состояния.

Толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным заключается в положительном и доброжелательном отношении к ним.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su