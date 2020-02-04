33-летнего жителя Саранска осудили за совершение двух краж

В Саранске суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который совершил две кражи.

В ночь на 22 июня прошлого года 33-летний гражданин гостил у своего знакомого, проживающего в доме, расположенном по адресу – улица Полежаева. В компании владельца жилья преступник распивал алкогольные напитки. В определенный момент хозяин дома отошел в другое помещение. Воспользовавшись данным обстоятельством, гость похитил мобильный телефон владельца жилья, который, спустя некоторое время, сдал в ломбард, получив за это 2 тыс. рублей.

29 июня 33-летний мужчина гостил у другого своего знакомого, проживающего в доме, расположенном по адресу – улица Гагарина. На этот раз гость и хозяин жилья также распивали алкогольные напитки. Преступник украл банковскую карту владельца дома и лежавший рядом с ней фрагмент листа, на котором был написан пин-код. Злоумышленник похитил с банковского счета знакомого 6 тыс. рублей. Кроме того, преступник с помощью украденной банковской карты приобрел в одном из магазинов города товары стоимостью 267 рублей.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 11 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Саранске три жителя Казани пойдут под суд по обвинению в разбойном нападении.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru