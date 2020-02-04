Неизвестный мошенник ограбил 36-летнего жителя Саранска

В Саранске 36-летний местный житель, решивший приобрести эхолот, был ограблен мошенником.

Недавно 36-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявлений публикацию с информацией о продаже эхолота. Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. После этого автор объявления прислал мужчине ссылку на одну из служб доставки. На этом сайте горожанин с целью оплаты ввел данные своей банковской карты. После этого с банковского счета жителя Саранска были похищены денежные средства в сумме более 22 тыс. рублей.

Выяснилось, что мошенник прислал горожанину ссылку на так называемый сайт-двойник реально существующей службы доставки.

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Источник: 13.мвд.рф