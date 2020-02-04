Главу администрации одного из сельских поселений Мордовии оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии главу администрации сельского поселения оштрафовали за нарушение трудового законодательства.

В конце марта прошлого года администрация Кривозерьевского сельского поселения приняла на работу в качестве уборщиков территории нескольких несовершеннолетних граждан. Спустя несколько дней подростки были уволены. Окончательный расчет с несовершеннолетними гражданами был осуществлен только 11 декабря, что является нарушением сроков, предусмотренных действующим законодательством.

В отношении главы администрации указанного сельского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа.

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Источник: prokrm.ru