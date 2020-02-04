В Мордовии заблокировали сайт по продаже справок

В Мордовии по требованию прокуратуры был заблокирован сайт с запрещенной информацией.
Сотрудниками прокуратуры Кадошкинского района был обнаружен сайт, на котором продавались справки 2-НДФЛ.
Прокурор Кадошкинского района обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной к распространению на территории России.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.
По информации, которая была опубликована пресс-службой Мордовии.
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Источник: prokrm.ru