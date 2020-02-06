В Саранске вырос уровень безработицы

В Саранске более 1100 местных жителей не имеют постоянного места работы.

В настоящее время в Саранске насчитывается 1177 безработных граждан. Данный уровень безработицы на 5,2% превышает те показатели, которые имели место годом ранее.

Уровень регистрируемой безработицы равен 0,7%.

Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,5%.

Заявленная работодателями потребность в работниках равна 2851 ед.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru