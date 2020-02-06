В Лямбирском районе была зафиксирована вспышка бешенства животных

В Лямбирском районе была выявлена вспышка бешенства животных.

Смертельное заболевание было выявлено у собаки, находящейся в хозяйстве жителя села Татарская Свербейка. На территории указанного населенного пункта был введен карантин. Также был утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных.

Специалисты напоминают о том, что бешенство представляет собой смертельное заболевание. Гражданам, которых укусило зараженное животное, следует в кратчайшие сроки обработать рану и обратиться за помощью к врачам.

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Источник: ursn-rm.ru