В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже детской коляски

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже детской коляски.

Вечером 5 января нынешнего года указанный гражданин, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по адресу – улица Степана Разина, похитил детскую коляску стоимостью более 11 тыс. рублей.

Спустя несколько недель стражи порядка задержали мужчину. Гражданин признал свою вину. Мужчина сообщил, что в тот вечер он гостил у своей знакомой. Возвращаясь домой, горожанин заметил оставленную без присмотра детскую коляску и решил её похитить. Причину своих действий гражданин назвать не смог. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

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Источник: 13.мвд.рф