Житель Темниковского района фиктивно прописал в своей квартире иностранца

В Темниковском районе местный житель фиктивно зарегистрировал в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 44-летний житель указанного района фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире гражданина Азербайджана, который на самом деле проживает по другому адресу.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту нарушения миграционного законодательства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф